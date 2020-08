Reims - Le nul à Monaco laisse un goût amer à David Guion

Après un très bon début de match, où il a mené de 2 buts, le Stade de Reims a finalement partagé les points avec l'AS Monaco (2-2). Le scénario du match laisse donc des regrets à David Guion, l'entraîneur des Champenois, comme il l'a expliqué en conférence de presse. "Quand on mène 2-0 à l'extérieur contre une très belle équipe de Monaco, on peut avoir des regrets, surtout de la façon dont on a pris les buts. Mais, durant la première demi-heure, on a bien suivi le plan en jouant à deux attaquants dans la profondeur. Ensuite, le but nous a fait mal psychologiquement avant la mi-temps" avoue-t-il. "Mais on a la possibilité du 3-1, puis du 3-2, après la pause. Monaco a poussé et a eu aussi beaucoup de situations en fin de rencontre. C'est toutefois un regret de prendre deux coups de pied arrêtés".

Guion a ensuite analysé les premiers pas de Niko Kovac à l'AS Monaco et estime que le club de la Principauté jouera les premiers rôles en L1. "Monaco est une équipe agressive qui veut jouer chez l'adversaire et sur les côtés. Elle est complète avec deux leaders techniques, Ben Yedder et Golovine. Elle jouera le haut du tableau".