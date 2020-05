Reims - Le très beau geste des Ultras pour aider le club

A l'image des autres clubs de Ligue 1, le Stade de Reims va souffrir économiquement de la crise actuelle et doit s'organiser pour le remboursement des billets et abonnements pour la saison 2019-20. Cette semaine, le club a proposé trois possibilités à ses supporters, à savoir un avoir sur la boutique ou sur les matchs de la saison prochaine ou bien tout simplement faire un don au club sans contrepartie. Dans un communiqué, les Ultrem 1995, le principal groupe de supporters rémois, a invité l'ensemble des fans du club à opter pour cette troisième solution.

"Nous appelons les supporters et amoureux du club à ne pas demander de remboursement ou d'avoir. Notre club revient de loin et nous a offerts depuis quelques années des émotions extraordinaires. Tout supporter du Stade de Reims avec de la mémoire, peut prendre la mesure de cette décision et de ce symbole. Dans cette période incertaine pleine de questions, nous devons être solidaires, et permettre au club de se concentrer sur les enjeux de la saison prochaine. Nous devons apporter notre soutien !" ont-il écrit, ce qui n'a pas manqué d'émouvoir Jean-Pierre Caillot, le président rémois. "Je peux vous dire que quand j'ai lu le communiqué des Ultrem et quand je vois que plus d'un supporter sur trois a déjà renoncé à une forme de compensation par solidarité envers le club, je suis interpellé et touché. [...] Bien évidemment, je sais la difficulté de beaucoup de foyers et respecte totalement celles et ceux qui ne peuvent pas se permettre cet acte engagé. [...] Je salue tous nos supporters et renouvelle tous mes remerciements à ce mouvement solidaire qui fait chaud au coeur."