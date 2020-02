Reims - Le verdict est tombé pour Mathieu Cafaro

Touché face à Nice mercredi soir (1-1) dans le cadre de la 23ème journée de Ligue 1, Mathieu Cafaro, le milieu de terrain du Stade de Reims, souffre d'une déchirure du quadriceps droit. Le numéro 24 du club champenois (22 ans, 1 but et 2 passes décisives en 13 rencontres de championnat) sera éloigné des terrains entre 6 et 8 semaines. Kaj Sierhuis, le nouvel attaquant hollandais des Rouge-et-Blanc, qui s'est lui aussi blessé à la cuisse face aux Aiglons, devrait être absent entre 4 à 6 semaines. Le club (re)communiquera à ce sujet samedi.

