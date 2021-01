Reims - Les gros regrets de David Guion

Le Stade de Reims n'était pas loin de l'exploit hier au Stade Pierre Mauroy. Après une première mi-temps réussie où ils menaient au score, les Rémois ont craqué en deuxième mi-temps, en encaissant le but égalisateur dès le retour des vestiaires par Bamba. Dans le temps additionnel, les Lillois sont allés chercher la victoire grâce à Jonathan David (2-1, 90+1ème).

Après la rencontre, David Guion, l'entraîneur rémois, a évoqué ses nombreux regrets. "On a été pénalisé avec deux erreurs individuelles, notamment la première qui a remis les Lillois dans le jeu. Il faut vite apprendre et garder cette concentration. Notre première mi-temps était très cohérente. Lille n’avait eu qu’une opportunité sur coup de pied arrêté juste avant la mi-temps, donc c’était logique qu’on mène. Les regrets sur la deuxième mi-temps, c’est qu’on a eu des opportunités et des espaces et on aurait dû aller chercher ce deuxième but. On a subi en fin de match, on n’a pas su garder le ballon. Il y a eu beaucoup de choses intéressantes, on a réussi à faire douter un prétendant au titre. Cette équipe avance, progresse donc il faut continuer à corriger ces petits détails" a-t-il déclaré.