Reims - Les regrets de David Guion

Le Stade de Reims s'est incliné, ce dimanche, à domicile face à Lille (0-1). Après avoir récupéré un point du déplacement à Monaco (2-2) la semaine passée, les Champenois n'ont pas réussi à enchainer avec un deuxième bon résultat. Dans cette rencontre, ils n'ont d'ailleurs jamais eu de grosses opportunités d'embêter Mike Maignan et c'est le principal regret de David Guion, l'entraîneur.

"C'était un match très fermé, très tactique, avec deux équipes qui se craignaient. Il y a eu très peu d'occasions de but. Malheureusement, il y a cette frappe (de Bamba) qui passe sous la jambe de mon défenseur, au premier poteau, qui permet aux Lillois de marquer et de s'installer dans le jeu qu'ils souhaitaient. Il a de la réussite, tout le stade était un peu surpris de voir cette frappe rentrer, même les Lillois !" explique Guion. "On n'a pas su emballer le match, on n'a pas su mettre les Lillois à la faute. On s'est retrouvé devant une équipe expérimentée. Les Lillois ont engrangé beaucoup d'expérience avec la Coupe d'Europe et on a vu qu'ils savent calmer très facilement les tempos de jeu. On regrette de ne pas s'être créé de situations nettes et de ne pas avoir emballé le match".