Reims - Les regrets de David Guion

Après le match nul (0-0) face à Montpellier, David Guion, l'entraîneur rémois, a analysé la rencontre en conférence de presse. L'entraîneur rémois estime que ses joueurs ont manqué de "vitesse dans les derniers mètres" mais aussi de "justesse technique et de créativité pour mettre en difficulté" la défense.

"On est solide et discipliné, ce qui aurait dû nous mettre en confiance dans les trente derniers mètres. Montpellier a défendu très bas, ce n'était pas facile de contourner ce bloc mais la vitesse de jeu est un principe qu'on aurait dû mettre en place. Je reste sur ma faim. On a avancé sur nos sorties de balle et la conservation, maintenant, il faut mieux exploiter la finition. On ne bosse que là-dessus. On s'aperçoit aussi que lorsque Boulaye (Dia) est surveillé de près, ce sont aux autres de prendre leurs responsabilités. On ne peut pas attendre qu'un seul joueur fasse la différence. Quand on fait des matches nuls, on avance mais ça doit être valorisé, à un moment, avec une victoire. On a essayé en fin de match mais on n'a pas réussi" a-t-il déclaré.