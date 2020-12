Reims - Pour David Guion, le match nul contre l'OM est "mérité"

Le Stade de Reims a accroché (1-1) l'Olympique de Marseille ce samedi lors de la 16ème journée de Ligue 1. Les Rémois ramènent un point important du stade Vélodrome et même si ses joueurs ont plutôt été dominés, David Guion se satisfait du match nul.

"Quand on se déplace chez un prétendant au titre, ramener un point est une bonne performance. Notre première période est très intéressante. On mène logiquement. La seconde en revanche, on a trop subi. Mais le point est mérité" a déclaré l'entraineur champenois au micro de RTL.