Reims - Une victoire logique selon Guion

Samedi soir, le Stade de Reims a enchaîné une seconde victoire de rang et a par la même occasion enfoncé Toulouse davantage (0-1), lors de la 18ème journée de Ligue 1. Au terme d'un match sérieux et maîtrisé dans son ensemble, les Rémois ont donc réalisé un dixième clean-sheet cette saison. Avant la dernière journée avant la trêve, le SDR se retrouve ainsi 5ème avec 27 points. S'il aurait aimé que ses hommes se mettent à l'abris, David Guion a aimé le contenu proposé par son équipe.

"On a fait un bon premier quart d'heure, il était intéressant. Ils jouaient chez eux, on s'est crées des situations favorables et puis on a marqués, à mon sens, logiquement. Après la demi-heure qui a suivi a été difficile parce que Toulouse n'était pas très dangereux mais nos erreurs individuelles les mettaient dans des situations favorables qui n'étaient pas très agréables. J'étais content que la mi-temps arrive pour rectifier. Sur la seconde mi-temps on a gommé nos erreurs individuelles, on en a fait aucune même si j'ai un peu des regrets parce que je pense qu'on aurait pu au moins marquer ce deuxième but. Mais voilà comme les joueurs l'ont dit ils ont fait un match d'hommes. Parfois dans la saison il y a des matchs comme ça où il n'y a pas trop de jeu mais l'essentiel c'est de prendre les points et parfois il faut peut-être être un peu moins beau mais ce qui est intéressant c'est de confirmer notre victoire contre Saint-Etienne" a-t-il expliqué.