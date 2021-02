Rennes - "Ça devient inquiétant", reconnaît Hamari Traoré

Dans un nouveau jour sans, les Rouge-et-Noir du Stade Rennais FC se sont logiquement inclinés face à l'AS Saint-Etienne (0-2, analyse et notes), hier après-midi au Roazhon Park. Au micro de l'homme de terrain de Canal +, Hamari Traoré (28 ans), le défenseur latéral droit du club breton, a analysé cette défaite concédée dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1.

"C'est inquiétant. On n'a pas été bons, on a fait un mauvais match. À nous de poursuivre le travail pour inverser la tendance. On n'a pas été bons, on n'a pas su amener le danger, on ne peut que s'en vouloir à nous-mêmes. Ça devient inquiétant. Il faut changer d'état d'esprit et de façon de jouer", a estimé le joueur malien (22 matches joués en championnat cette saison, 1 but et 1 passe décisive).