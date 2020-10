Rennes - Julien Stéphan déçu de la prestation de ses joueurs

Le Stade Rennais s'est incliné ce vendredi soir (1-2) à domicile face à Angers SCO dans le cadre de la 8ème journée de Ligue 1. Une défaite qui offre une chance à Lille et Paris de prendre le charge au classement ce week-end. Les Rennais pourraient même perdre leur place sur le podium si Nice, Lens ou Marseille parvenait à prendre les trois points. Au delà, de la mauvaise opération au classement, Julien Stéphan regrette la performance de ses joueurs.

"Je suis déçu. On a eu deux visages. On fait une bonne entame de match jusqu’au but. Comme mardi, on est rejoint deux fois trop vite. Après, il y a eu trop de manques, on s’est coupé en deux, on n’a pas gagné suffisamment de duels, on n’a pas réussi à être bon dans notre marquage en possession pour les laisser dans leurs 30 m. Et ils nous ont contrés, là où ils excellent. On a bien contrôlé pendant 25 minutes mais après plus rien pendant une heure. En première mi-temps, on a déséquilibré 23 fois l’adversaire pour trois frappes. Ce n’est pas suffisant. On a eu aussi trop peu d’occasions, on a frappé quatre fois au but, une seule cadrée. C’est un match raté dans tous les compartiments du jeu. On a un groupe de qualité mais on a perdu de l’intensité et de la qualité dans la récupération du ballon, on concède trop d’occasions" a analysé l'entraineur des Rennais