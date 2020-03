Rennes - Édouard Mendy vante les qualités de Steven Nzonzi

Débarqué à Rennes en toute fin du dernier mercato hivernal, via un prêt de l'AS Roma, Steven Nzonzi (31 ans, 5 matches joués en Ligue 1 cette saison) est rapidement devenu indispensable aux Rouge-et-Noir. En effet, le milieu de terrain défensif, Champion du Monde en 2018 avec les Bleus, a très vite pris ses marques aux abords du Roazhon Park, s'intégrant vite et bien à l'effectif breton.

Édouard Mendy (28 ans), le dernier rempart du SRFC, ne tarit en tout cas pas d'éloges sur son nouveau coéquipier. "Il s'est fondu dans le collectif en à peine une semaine. Il parle aux plus anciens comme aux plus jeunes, il rigole avec tout le monde. Il a déjà de belles connexions avec les joueurs", a expliqué le gardien de but sénégalais à nos confrères de 20 Minutes.