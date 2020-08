Rennes - Eduardo Camavinga ne partira pas

Courtisé de très près par le Real Madrid, Eduardo Camavinga ne quittera pas le Stade Rennais. Le prodige l'a annoncé aujourd'hui pour Téléfoot.

Il faisait les unes des principaux journaux d'Espagne. A 17 ans, Eduardo Camavinga semblait destiné à rejoindre le Real Madrid pour une somme avoisinant les 60 millions d'euros. Mais alors que la rumeur commençait à refroidir, le natif d'Angola a tenu à l'éteindre complètement durant une interview donnée à Téléfoot, le nouveau diffuseur du football en France.

"Il me reste deux ans de contrat, je serai Rennais cette saison", a lâché l'intéressé. "Je ne prête pas attention aux rumeurs de transfert qui me concerne, cela ne me fait rien du tout. C'est le football. Il y a des choses vraies et des choses fausses." L'avenir de Camavinga se fera donc avec les Rouge et Noir en Ligue 1, mais aussi en Ligue des Champions pour la première fois de l'histoire du club.

