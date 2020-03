Rennes - 'Le match le plus abouti' d'après Stéphan

Après sa défaite en demi-finale de la Coupe de France jeudi soir (2-1), le Stade Rennais a prouvé que cette désillusion était digérée. Pour la réception de Montpellier lors de la 28ème journée de Ligue 1, les Rennais n'ont pas fait de détails (5-0) et ont enchaîné une troisième victoire de rang, leur permettant de revenir à six points de l'OM. "Je pense que c'est notre match référence. Ca doit être notre match le plus abouti depuis le début de saison, dans beaucoup de domaines. Dans la dimension collective, dans notre solidité aussi, sur le plan athlétique avec beaucoup de courses, de discipline. On a maîtrisé la quasi totalité de la rencontre, si ce n'est un quart d'heure-vingt minutes en milieu de première période. [...] C'était un match abouti, un match très costaud, un match où les joueurs ont pris beaucoup de plaisir" a déclaré Julien Stéphan après la rencontre.

L'entraîneur breton s'est montré satisfait de la réaction de ses hommes et s'est réjoui de reléguer le MHSC dix points derrière. "Ils ont apporté la meilleure des réponses aujourd'hui ; à la fois tactiquement, collectivement, dans l'état d'esprit, dans tous les domaines et dans tout ce qui permet de faire une très belle performance. [...] Notre dynamique en championnat elle est bonne, je dirais même qu'elle est excellente. Il ne faut pas non plus... A Rennes on peut perdre matchs aussi, ça arrive de temps en temps. On est pas les meilleurs du championnat (sourires). Donc il ne faut pas non plus tout noircir quand il y a une défaite."