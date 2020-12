Rennes - "Notre coach a dit qu’on jouait le maintien ? Il a raison" affirme Benjamin Bourigeaud

Le Stade Rennais est en pleine crise depuis quelques heures. Après une nouvelle défaite (0-2) face au RC Lens lors de cette 13ème journée de Ligue 1, les Bretons sont très alarmistes. Avec une seule victoire lors de leurs douze dernières rencontres, Julien Stéphan pense que son équipe doit maintenant regarder derrière au classement. L'entraineur rennais a déclaré que ses joueurs devaient maintenant lutter pour le maintien. Des propos avec lesquels s'accorde Benjamin Bourigeaud.

"Notre coach a dit qu’on jouait le maintien ? Il a raison. Vous avez vu Lens ? Ils nous ont donné une leçon. On doit se mettre dans la peau d’une formation qui lutte pour le maintien. On a peut-être une bonne équipe, mais, au final, tous les trois ou quatre jours, on se fait taper" a déclaré le milieu de terrain de 26 ans.