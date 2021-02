Rennes - "On est dans un très mauvais cycle" confesse Julien Stéphan

Le Stade Rennais a enchainé une quatrième défaite consécutive ce vendredi soir face à Nice (1-2) lors de la 27ème journée de Ligue 1. Les Bretons n'ont remporté qu'un match en 2021 (5 défaites, 4 nuls et une victoire) et s'éloignent petit à petit des places européennes. Présent au micro de Canal + Sport après la rencontre, Julien Stéphan a évoqué la situation compliquée que traverse son club.

"On est dans un très mauvais cycle, c'est une réalité. Ensuite je vois les joueurs, je les vois travailler, s'engager, faire le maximum, mais pour le moment, ce n'est pas suffisant. Le club a eu des résultats exceptionnels depuis deux ans, je comprends la déception, je comprends les critiques sur le niveau qu'on affiche, il faut trouver la meilleure solution, le club est plus important que tout" a déclaré le technicien rennais avant de revenir sur la faute de Todibo sur Doku en fin de première période et qui n'a pas été sifflée par l'arbitre. "Bien sûr que c'est rouge, il n'y a pas discussion. Ce n'est pas parce qu'il ne tombe pas qu'il n'y a pas faute" a-t-il assuré.