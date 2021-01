Rennes - 40 millions d'euros en moins dans les caisses

Ce n'est pas un secret, depuis plusieurs mois le football français connait une crise économique sans précédent. Les clubs n'ont plus de recettes liées à la billetterie à cause de l'épidémie de Covid-19 et ni de revenus concernant les droits télévisuels après le retrait de Mediapro. Lors d'un entretien accordé à France Bleu Armorique, le président du Stade Rennais Nicolas Holveck a estimé le manque à gagner à environ 40 millions d’euros pour son club.

"La chance qu'on a, c'est qu'on part sur des bases saines à Rennes : le club n'est pas endetté du tout, de par notre actionnariat. Ces pertes devront forcément être comblées, ça c'est une évidence. Après, est-ce qu'on devra les combler sur un an ou sur plusieurs années ? On en discute avec l'actionnaire" a déclaré le dirigeant breton.