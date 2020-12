Rennes - Aguerd de retour face au FC Séville, le groupe du Stade Rennais

Ce mardi soir (21 heures, Roazhon Park), le Stade Rennais FC retrouvera le FC Séville pour la 6ème et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Avec seulement un petit point au compteur, les hommes de Julien Stéphan sont toujours à la recherche de leur première victoire dans la compétition. Pour tenter d'atteindre cet objectif, l'entraîneur du club breton a convoqué un groupe de vingt-trois joueurs. Une liste dans laquelle ne figurent toujours pas Alfred Gomis, Daniele Rugani et Sehrou Guirassy, blessés. Martin Terrier est, quant à lui, toujours absent pour cause de coronavirus. Les Rouge-et-Noir pourront, en revanche, de nouveau compter sur Nayef Aguerd, de retour dans le groupe.

Ligue des champions - Phase de poules / Groupe E

LE GROUPE DU STADE RENNAIS FC

Salin, Bonnet - Truffert, Maouassa, Dalbert, Aguerd, Da Silva, Nyamsi, Soppy, Assignon, Traoré - Grenier, Camavinga, Léa-Siliki, Bourigeaud, Nzonzi, Ugochukwu, Gboho - Doku, Tait, Hunou, Rutter, Niang.