Rennes - Après Séville, le Stade Rennais partira en stage

Avec six défaites lors de ses sept dernières sorties, toutes compétitions confondues, le Stade Rennais FC est dans une très, très mauvaise passe. Pour tenter d'inverser cette tendance et préparer au mieux ses quatre dernières rencontres de l'année civile 2020, le club breton va changer de cadre. En effet, les Rouge-et-Noir viennent d'indiquer qu'ils partiront en stage à partir de jeudi matin et rejoindront le sud de l'Espagne. Là-bas, le SRFC prendra ses quartiers dans "un camp d’entraînement dédié au sport de haut niveau accueillant régulièrement des clubs et des sélections nationales". Ils rallieront directement Nice samedi soir pour affronter les Aiglons, dimanche après-midi (13 heures, Allianz Riviera), dans le cadre de la 14ème journée de Ligue 1.

