Rennes - Arrêt de la L1 : Holveck donne raison à Aulas, mais...

Sur les ondes de RTL, ce samedi soir, Nicolas Holveck, le président du Stade Rennais, a révélé qu'il était lui aussi partisan d'un retour sur les terrains et d'une reprise de la saison 2019-2020 de Ligue 1. "Sur le fond, Jean-Michel Aulas a raison ! Et personne ne dit le contraire", a lancé le dirigeant des Rouge-et-Noir chez nos confrères, avant de nuancer : "Mais sur la forme et le discours, on a eu des différends. On ne peut pas contester les décisions qui viennent de là-haut". Pour le président du club breton, il ne fait aucun doute, "on est allés un peu vite sur la décision" d'arrêter définitivement la saison pour cause de pandémie de coronavirus, décision actée le 30 avril dernier par la Ligue de Football Professionnel (LFP).

"Tous les clubs étaient partis pour poursuivre", a-t-il poursuivi, et de conclure : "Tout était en place pour la reprise, avec un protocole sanitaire". Une déclaration qui très est rapidement arrivée aux oreilles de Jean-Michel Aulas, dont la réponse n'a évidemment pas tardé : "Si Nicolas Holveck pense que j'ai raison sur le fonds, il faut vite accepter de terminer le championnat plutôt que de s'asseoir et protéger une décision d'arrêt du championnat injuste et catastrophique sur un plan économique !", a posté le président de l'OL sur le réseau social Twitter.