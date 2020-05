Rennes - Camavinga devrait rester une saison supplémentaire

Ces derniers mois, il est l'un des noms les plus cités à Madrid. Du haut de ses 17 ans, Eduardo Camavinga a tapé dans l'oeil des dirigeants du Real qui voient en lui une alternative d'avenir et moins chère que Paul Pogba. Néanmoins, si la porte semblait entrouverte il y a de cela plusieurs semaines, celle-ci s'est refermée ces derniers jours et Julien Stéphan a confirmé cette tendance au moment d'évoquer la situation de son joueur dans les colonnes de Ouest-France. Comme révélé récemment, le milieu de terrain français devrait rester en Bretagne en cas de qualification pour la Ligue des Champions. C'est chose faite depuis jeudi puisque la LFP a annoncé la fin du championnat pour cette saison.

L'entraîneur des Rouge-Et-Noir a ainsi confirmé que Camavinga devrait rester à Rennes pour une saison supplémentaire. Plus qu'une volonté du club, il s'agirait avant tout d'un désir du joueur. "Si nous changeons 65% de l’effectif chaque année, ça va être compliqué d’être régulier et de s’installer en haut du classement. Nous avons une grosse marge de progrès avec les jeunes. Camavinga ? Son entourage prépare sa carrière à moyen et à long terme. Il est attaché à son club formateur et contrairement à ce que j’ai pu lire, son envie reste de poursuivre. Il sait que le plus dur reste de confirmer au plus haut niveau, surtout avec la Ligue des Champions à la clé" a-t-il déclaré.