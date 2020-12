Rennes - Camavinga engage de nouveaux représentants

Eduardo Camavinga est l'un des joueurs qui sera le plus surveillé lors du prochain mercato estival. Le milieu de terrain de tout juste 18 ans est annoncé dans les plus grands clubs européens pour des montants faramineux. Celui qui s'occupera de son possible futur transfert pourrait donc être un sacré chanceux mais jusqu'ici l'international français n'avait plus d'agent. Après avoir mis fin à sa collaboration avec Moussa Sissoko, Eduardo Camavinga était représenté par son père mais c'est désormais terminé.

Le joueur du Stade Rennais a confié ses intérêts à l’agence Stellar Group depuis peu selon les informations du journal Le Parisien. La société s'occupe d'autres grands talents européens comme Saúl Ñíguez de l'Atlético Madrid, Gareth Bale de Tottenham ou encore le défenseur de l'Olympique de Marseille Duje Caleta-Car.