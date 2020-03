Rennes - Camavinga ne veut pas se projeter sur la fin de saison

Le Stade Rennais a une belle opportunité ce weekend. Suite au match nul de l'OM face à Amiens en ouverture de la 28ème journée de Ligue 1 (2-2), les Bretons peuvent revenir à six points des Phocéens en cas de victoire face à Montpellier dimanche après-midi (17h). Sauf surprise, Eduardo Camavinga devrait faire partie du groupe rennais pour la réception du MHSC, un autre candidat à l'Europe. Actuellement 3èmes avec sept points d'avance sur leur adversaire du weekend, les Rennais sont en position favorable pour disputer une compétition européenne la saison prochaine. Toutefois, le jeune milieu Rouge-Et-Noir refuse de se projeter et d'évoquer la Ligue des Champions.

"Le classement est anecdotique à cette période de la saison mais jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, ce serait magnifique. On n'a pas l'habitude d'être troisième, ce serait une belle surprise pour tout le monde, mais il ne faut pas regarder derrière. Il faut prendre match après match et vivre au jour le jour. On verra ce que l'on a à jouer lors de la dernière journée. Sans parler de troisième place, terminer européen serait déjà une réussite pour le club" a confié Camavinga dans un entretien pour le site du club.