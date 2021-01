Rennes - Clément Grenier : "Le club mérite de jouer l'Europe"

Titulaire au Stade Rennais, Clément Grenier (30 ans) revient en forme ces dernières semaines. A l'occasion d'un entretien avec Téléfoot, le milieu de terrain a évoqué la belle dynamique des Rouge-et-Noir, et l'ambition de retrouver une compétition européenne.

"Tous les matchs de haut niveau nous servent, de Ligue des Champions, d'Europa League et voila on avance. A nous d'aller redisputer une coupe d'Europe l'année prochaine, parce que le club le mérite, et il a sa place", a confié l'ancien Lyonnais.