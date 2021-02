Rennes - Clément Grenier assure que les Bretons vont avoir un le déclic

Attendu par beaucoup d'observateurs dans le haut du tableau, le Stade Rennais réalise une saison assez décevante. Alors que les Bretons semblaient avoir réalisé un mercato plutôt intelligent cet été, la magie n'opère plus au Roazhon Park. Éliminés des phases de poules de la Ligue des champions avec un seul point et aujourd'hui 8ème à seize points du podium en championnat, les hommes de Julien Stéphan déçoivent et n'arrivent pas à redresser la barre. Si ces derniers restent sur une série de six matchs sans victoire, Clément Grenier pense que la roue va tourner.

"S'il manque un déclic dans l'efficacité ? Peut-être pour certains, en tout cas j’ai confiance en l’équipe, j’ai confiance individuellement en chaque joueur. Pour ma part j’ai confiance en moi, je ne doute pas et je sais que ce sont des spirales qui ne sont jamais évidentes à vivre, mais avec l’expérience on est capable de s’en sortir. Je crois qu’il ne faut pas douter, on a des qualités comme toutes les autres équipes, à nous de trouver le bon moment et le déclic qui va nous permettre de basculer dans le bon sens" a déclaré le milieu de terrain de 30 ans lors d'un entretien accordé à Ouest France.