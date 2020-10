Rennes - Da Silva confiant pour la Ligue des Champions

Le défenseur central du Stade Rennais, Damien Da Silva (32 ans) a donné sa réaction au micro de RMC, à propos du tirage au sort de la Ligue des Champions où Rennes affrontera Séville, Chelsea et Krasnodar.

"On était tous excités, impatients, de voir ce tirage, et ça fait bizarre de voir sortir la boule du Stade Rennais. On est bien servis avec Chelsea et Séville, qui sont de très gros clubs européens. Mais je suis convaincu qu'on aura notre mot à dire. Et j'aurais dit la même chose si nous étions tombés dans un groupe plus relevé encore. Nous ferons notre maximum, et atteindre la troisième place ce serait génial, même si on ne peut pas encore parler d'objectif. On sait que tout est possible même si on n'oublie pas que la Ligue des champions, c'est une dimension supplémentaire. On ne va surtout pas s'enflammer mais on va se battre" a affirmé le capitaine breton.