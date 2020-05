Rennes - Da Silva jubile après la qualification pour la LDC

Suite à l'arrêt de la saison 2019-2020 de Ligue 1 prononcé par la Ligue de Football Professionnel, pour cause d'épidémie de coronavirus, Rennes a achevé l'exercice à la troisième place du classement. Avec cette magnifique place sur le podium, le club breton va pouvoir disputer les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Une immense joie pour Damien Da Silva (31 ans), le défenseur central des Rouge-et-Noir (25 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 but et 2 passes décisives), pas peu fier de voir sa formation continuer sa progression linéaire au fil des saisons.

"C’est la bonne nouvelle de cette période. Ça nous procure beaucoup de joie. Ça donne du baume au cœur pendant le confinement. C’est une chance de finir troisième. C’est extraordinaire pour le club et les supporters. On a pris la mesure de l’exploit. On s’est d’abord félicité entre nous les joueurs. Après on a reçu beaucoup de messages de nos proches et des supporters sur les réseaux sociaux. Il y a un gros regret cependant, celui de ne pas avoir pu fêter cette troisième place avec les supporters car ils le méritent eux aussi. Il nous tarde de retrouver l’ambiance du Roazhon Park. C’est une frustration de ne pas pouvoir vivre ce moment. Ça aurait été génial, on en est convaincu, mais on doit respecter les mesures sanitaires", a-t-il indiqué sur le site officiel du club.

Pour le numéro 3 du SRFC, son club mérite amplement cette place : "Si on est arrivé à cette position, c’est qu’on le mérite. On vient de réaliser deux belles saisons entre la Coupe de France et l’Europa League la saison dernière et le championnat cette année. Le club grandit et les joueurs avec. C’est génial pour tout le monde", a-t-il estimé, et d'évoquer la plus prestigieuse des compétitions de clubs du Vieux-Continent : "C’est un rêve pour tous les joueurs. Pour le club, ce sera inédit. Après on a conscience qu’on n’y est pas encore. Il y aura certainement des barrages à jouer avant. On ne veut pas trop se projeter non plus. Ce serait se tromper de chemin. Il faudra se préparer au maximum pour jouer les qualifications. On a une chance de pouvoir le faire et c’est déjà beaucoup".