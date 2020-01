Rennes - Da Silva pointe du doigt l'agressivité marseillaise

Vendredi soir, le Stade Rennais est tombé à domicile face à l'OM (0-1, analyse et notes) lors de la 20ème journée de Ligue 1. Notamment lors du premier acte, cette rencontre a été marquée par l'engagement et l'agressivité mis par les Marseillais. Parfois à la limite, à l'image du tacle non maîtrisé de Caleta-Car sur Del Castillo près de la ligne de touche (35e), les Olympiens ont mis beaucoup de coups, Camavinga pourra certainement en témoigner. C'était même trop selon Damien Da Silva, le capitaine rennais.

"Il y avait beaucoup d'agressivité parce que Marseille met beaucoup d’impact. Ils ont voulu blesser, faire mal à des joueurs importants de notre équipe. A un moment donné, il faut répondre intelligemment" a-t-il confié sur TV Rennes. Ironie du sort, c'est bel et bien un tacle non maîtrisé du défenseur rennais sur Lopez qui a mené à l'ouverture du score des Ciel-et-Blanc.