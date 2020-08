Rennes - Deux forfaits actés pour le déplacement à Lille

Samedi soir (21 heures, Stade Pierre-Mauroy), les Rouge-et-Noir du Stade Rennais lanceront leur saison 2020-2021 de Ligue 1 sur la pelouse du Lille OSC. Pour cette affiche de la 1ère journée, le club breton sera privé des services de Gerzino Nyamsi et James Léa-Siliki. Le défenseur et le milieu de terrain souffrent de lésions musculaires.

"Gerzino est out pour ce week-end et plusieurs semaines. James l'est aussi pour un bon moment", a indiqué Julien Stéphan, l'entraîneur rennais, ce jeudi matin en conférence de presse. "Ce sont les deux principaux blessés", a ajouté le technicien breton et de préciser que Steven Nzonzi, ménagé dans la matinée, s'était contenté d'un programme individualisé en salle.