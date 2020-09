Rennes - Eduardo Camavinga explique son choix de rester en Bretagne

Avant le démarrage de la saison 2020-2021, Eduardo Camavinga avait annoncé officiellement qu'il resterait à Rennes cette année. Un mois plus tard, le prodige de 17 ans est devenu international et a inscrit un superbe but contre Montpellier lors de la deuxième journée (2-1). Pour Téléfoot, le natif d'Angola s'est confié sur son choix de rester chez les Rouge et Noir, alors que Paris et le Real Madrid avaient manifesté leur intérêt.

"C’est sûr quand un grand club se manifeste, ça fait plaisir mais je ne me prends pas top la tête avec ça", a-t-il expliqué. "Si Kylian me parle du PSG ? Non, on parle de tout. Rester à Rennes, c’est un choix que j’ai pris avec ma famille et on est heureux de ça aujourd’hui.."