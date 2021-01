Rennes - Eduardo Camavinga ne prête pas attention aux rumeurs

À seulement 18 ans, Eduardo Camavinga, le milieu de terrain du Stade Rennais FC (16 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 but, 1 passe décisive), est déjà un des joueurs les plus courtisés de la planète football. Mais l'international français (3 sélections, 1 but), dans les petits papiers du Paris Saint-Germain, du Bayern Munich et du Real Madrid, garde la tête froide face à toute cette agitation.

"C’est tous les jours mais il ne faut pas trop y prêter attention. Il faut rester focus sur le football. Je suis aujourd’hui au Stade Rennais et totalement concentré avec mon club. Il ne faut pas trop se focaliser sur les choses extérieures. Ça peut t’embrouiller. Il faut rester le même et loin de tout ça. Je fais ma vie, je viens à l’entraînement, je rigole dans le vestiaire. On met de la musique, on danse puis on donne sur les terrains", a indiqué le numéro 10 des Rouge-et-Noir sur le site officiel du club breton.