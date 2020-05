Rennes - Eduardo Camavinga sort du silence et aborde son mercato

Eduardo Camavinga a accordé la première interview de sa jeune carrière à nos confrères de Ouest-France. Il y évoque, entre autres, son avenir et les nombreuses rumeurs dont il fait l'objet.

Au coeur de l'actualité mercato, alors que le championnat de France est définitivement arrêté, Eduardo Camavinga a choisi ce moment et le contexte particulier du confinement pour accorder sa toute première interview à la presse. Le jeune (17 ans) milieu de terrain rennais se confie ce vendredi dans les colonnes de Ouest-France. Il y évoque son enfance, sa formation, ses débuts chez les pros mais aussi son avenir, sujet ô combien débattu dans les médias ces dernières semaines. Dortmund, Liverpool, le PSG et surtout le Real Madrid se penchent sérieusement sur son cas.

"Sincèrement, je ne me concentre pas trop sur ça", assure-t-il tout d'abord. "Certes, ça fait plaisir que de grands clubs comme ceux cités s’intéressent à moi, mais à l’inverse, je ne m’intéresse pas trop à ça. Surtout que je suis bien à Rennes. On verra la suite… Je laisse mes parents et mes agents gérer cela." Quant à un supposé accord, qui aurait été trouvé à la mi-saison avec Olivier Létang (ancien président, remplacé depuis par Nicolas Holveck), pour qu'il reste automatiquement au Stade Rennais en cas d'accession à la Ligue des Champions (Rennes, 3e, est qualifié pour les barrages), Camavinga assure qu'il n'est au courant de rien. "Mais s’il y avait eu un accord aussi important à mi-saison, franchement, je serais forcément au courant. Mon avenir, on verra en fin de saison."

Camavinga sait où il terminera sa carrière

Camavinga, qui essaie de ne pas prêter attention aux rumeurs qui circulent à son sujet, raconte une anecdote partagée récemment avec un joueur d'Amiens. "Une fois, à Amiens en Coupe de la Ligue, un adversaire m'a dit : 'il faut qu'on échange nos maillots avant que tu partes au Real Madrid.' Mais je n'avais pas trop envie de plaisanter, on venait d'être éliminés (défaite 3-2, ndlr). Après, j'y ai repensé, j'en ai rigolé." Toujours sur un ton léger, le néo-international Espoirs français se projette très loin sur la suite de sa carrière et explique vouloir la terminer à Fougères, le club de ses débuts. "Ce que je sais de mon avenir, c'est que j'irai gratuitement à Fougères finir ma carrière. Je ne demanderai qu'un petit bon à la buvette après les matchs. Un jus de pomme, il vaut mieux préciser !"