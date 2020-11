Rennes - Faitout Maouassa et M'Baye Niang de retour à l'entrainement

Le Stade Rennais reste sur trois défaites consécutives toutes compétitions confondues et profite donc logiquement de la trêve internationale pour travailler avant la reprise le week-end prochain. Avec le départ de plusieurs internationaux, certains nouveaux visages issus du centre de formation font leur apparition avec les professionnelles mais également certains qu'on a déjà vu.

En effet, Faitout Maouassa et M'Baye Niang ont fait leur retour avec le groupe et ont pu participer à l'entrainement collectif ce vendredi. Le Sénégalais serait légèrement en avance physiquement sur son coéquipier et serait bientôt prêt à faire son retour sur la pelouse du Roazhon Park. Peut-être dès vendredi prochain lors de la réception de Bordeaux.