Rennes - Flavien Tait exige une remise en question

Le Stade Rennais poursuit sa descente aux enfers. Les Bretons se sont inclinés (0-2) ce samedi face au RC Lens. Sur les douze dernières rencontres toutes compétitions confondues, les Rennais n'ont remporté qu'un seul match. Après cette nouvelle contre-performance, Flavien Tait a exprimé sa déception au micro de Téléfoot.

"La situation actuelle ? On est moins bien, c'est sûr. On fait moins les choses ensemble, on commet des erreurs donc ça se paie cash, même en Ligue 1. Il va falloir se remettre au travail, tout simplement. Le levier ? Il va falloir retrouver des valeurs, être fort collectivement aussi bien défensivement qu'offensivement. En ce moment, ce n'est pas ça... Il va falloir se remettre en question" a annoncé le milieu de terrain rennais de 27 ans.