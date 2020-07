Rennes - Florian Maurice heureux de retrouver Martin Terrier

En début de soirée, le Stade Rennais FC a mis la main sur sa première recrue de l'été en la personne de Martin Terrier (23 ans). Le désormais ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais était une des priorités de Florian Maurice, le nouveau directeur technique des Rouge-et-Noir et ancien responsable de la cellule de recrutement du club rhodanien. La satisfaction est donc logiquement de mise chez le dirigeant breton.

"Je connais bien Martin pour l’avoir fait venir à Lyon", a rappelé Florian Maurice sur le site officiel des Rouge-et-Noir. "C’est une belle satisfaction de le voir signer à Rennes. C’est un joueur qui a vraiment de grosses qualités, encore à développer mais c’est un joueur qui est prêt et qui connaît le championnat. Il a joué des matches de coupe d’Europe. C’est un renfort pour l’équipe aujourd'hui. C’est quelqu'un qui est très adroit mais qui aussi besoin de confiance et de continuité dans ses prestations. Quand il a ça, il est capable d’enchaîner les buts et les passes. C’est un équipier, il travaille pour l’équipe. Il ne fait pas que marquer, il travaille beaucoup pour le collectif. Il peut nous apporter, en tout cas je l’espère, beaucoup", a-t-il poursuivi, et de conclure : "Il entre dans le cadre par rapport à ce que l’on souhaite faire avec Julien (Stéphan, l'entraîneur). À lui de bien s’intégrer. C’est un garçon très intelligent et qui commence à prendre de la maturité. C’est une belle recrue pour nous".