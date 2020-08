Rennes - Florian Maurice revient encore sur son départ de l'OL

Via un long entretien pour L'Equipe, Florian Maurice est revenu, une nouvelle fois, sur son départ de l'Olympique Lyonnais. Le directeur sportif du Stade Rennais, qui a quitté l'OL et un poste de directeur de la cellule du recrutement, a expliqué qu'il souhaitait une progression dans sa carrière.

"J'arrive à un âge (46 ans) où c'est le moment de faire des choix. Quand on travaille onze ans dans un club, même si c'est le sien, des choses évoluent. J'étais dans une phase ascendante et j'avais le sentiment que ça n'évoluerait plus pour moi à Lyon. J'ai aussi pris cette décision parce qu'une opportunité s'est présentée à moi" explique-t-il. "Je n'avais pas le titre mais je fonctionnais déjà de cette manière (comme un directeur sportif). Si on ne me l'a pas proposé, c'est qu'on ne m'en pensait pas capable. Je l'accepte totalement. Je n'ai pas de rancoeur vis-à-vis de l'Olympique lyonnais, ni envers le plus grand président français. Je respecte son choix d'avoir pris quelqu'un pour être directeur sportif."