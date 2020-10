Rennes - Florian Maurice s'enflamme pour Jérémy Doku

Hier soir, le Stade Rennais a sorti le chéquier pour s'offrir les services de Jérémy Doku. Pour arracher la signature du désormais ancien ailier gauche du RSC Anderlecht, le club breton a établi son transfert le plus cher de l'histoire déboursant la bagatelle de 26 M€. Une très, très grande satisfaction pour Florian Maurice, le directeur sportif des Rouge-et-Noir.

"C'est un joueur qu'on suit depuis quelques temps. On a passé des heures et des heures sur la vidéo parce qu'on ne peut pas se déplacer en Belgique pour voir les matches. C'est un joueur que je connaissais depuis la saison passée. C'est un marché belge auquel moi et la cellule attachons beaucoup d'importance. C'est un joueur qui a des caractéristiques très fortes dans le un contre un, de percussion, d'élimination, de finition", a-t-il déclaré devant la presse, et de poursuivre en chantant les louanges de son jeune protégé : "Les renseignements qu'on a pris au-delà de l'aspect visuel, sont très bons au niveau de la mentalité. On a pu s'en apercevoir. C'est un garçon mature, intelligent, il sait où il veut aller. Si le sélectionneur belge prend un gamin de 18 ans pour le titulariser, c'est qu'il a beaucoup de qualités. À nous de le faire grandir. Mais là-dessus, je n'ai aucun doute parce que Julien sait très bien faire ça. Mais c'est un joueur qui a un potentiel incroyable, vraiment. Ce qu'il est capable de faire à cet âge-là, il est dans la lignée des joueurs qui devraient faire partie des très, très, très bons joueurs dans les années à venir. On compte sur lui dans l'immédiat et je pense qu'il est prêt pour ça, il est préparé".