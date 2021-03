Rennes - Gourvennnec, Genesio... Les dirigeants font un point sur les premières rumeurs

Quelques heures seulement après l'annonce du départ de Julien Stéphan à son poste d'entraîneur, les dirigeants du Stade Rennais ont fait un saut en conférence de presse. Le Président Nicolas Holveck et le directeur sportif Florian Maurice sont notamment revenus sur les premières rumeurs concernant le prochain coach breton. "On a reçu toujours une montagne de propositions. Je préfère faire mon choix. La priorité absolue, c'est le match qui arrive. L'objectif est de prendre la meilleure décision et ce n'est pas dit que celles qui sont prises le plus rapidement sont les meilleures" explique Holveck. Même son de cloche pour le directeur sportif. "J'ai reçu 70 textos et propositions d'entraineur depuis ce matin. Il faut qu'on avance pas à pas. On a un match très important à Lyon, notamment sur un plan personnel. Derrière, on va travailler avec Nicolas pour trouver la solution. C'est quelqu'un qui rentrera dans le projet du Stade Rennais, pour développer du jeu, des joueurs".

Maurice a ensuite été interrogé sur Bruno Genesio, l'un des premiers noms qui a fuité : "Ce qu'a fait Genesio à Lyon? Oui, il a été capable de faire ça". L'Equipe a dévoilé, il y a quelques minutes, que les dirigeants avaient d'ores-et-déjà discuté avec l'ancien coach de l'OL, mais également Jocelyn Gourvennec. Concernant l'autre coach, Holveck a pris la parole. "Le plus important va être de trouver le coach qui entre dans le projet. Si on se limite à l'origine (en référence à Gourvennec, breton), ça va être compliqué."