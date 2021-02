Rennes - Grenier : "Frustrant car on a fait un match intéressant"

Ce dimanche après-midi, le Stade Rennais FC n'a pas montré grand chose et a chuté sur la pelouse du Montpellier Hérault Sport Club (2-1, analyse et notes). Pourtant, à écouter Clément Grenier, le milieu de terrain des Rouge-et-Noir (30 ans, 3 buts et 3 passes décisives en 13 matches de championnat cette saison), ce revers concédé dans le cadre de la 26ème journée de Ligue 1 n'est pas forcément mérité.

"De la frustration oui, on a les deux premières grosses occasions qu'on ne met pas au fond. Dans le contenu, c'était mieux que les matches précédents. Il y a du positif à retenir. Le plan de jeu du coach voulait qu'on attende à mi-terrain, on avait aussi décidé de faire comme ça à Nice. Quand on est menés 2-0, les plans changent. On prend un but sur coup de pied arrêté, on savait que c'était l'une de leurs forces. Le deuxième, c'est plutôt un contre. Dans l'ensemble, on n'a pas été mis en danger sur les attaques placées de leur part", a estimé le numéro 8 breton, et de conclure : "C'est frustrant car on a fait un match intéressant. On a montré pas mal de caractère en revenant au score, ça tient à peu de choses".