Rennes - Grenier réagit à la rumeur Valladolid

A Rennes, les dirigeants ont coché le nom de Mohamed Salisu (21 ans) pour se renforcer en défense centrale. Ces derniers jours, les négociations avec le Real Valladolid avancent bien et aux dernières nouvelles, le club espagnol serait intéressé par l'inclusion de Clément Grenier (29 ans) dans le deal. Interrogé à ce sujet par Téléfoot, le milieu français a donné sa version des faits. "Il me reste un an de contrat à Rennes. Je ne sais pas encore ce qu’il se passera. J’ai toujours privilégié le sportif. Jouer le maximum de coupes d’Europe, j’ai toujours connu ça depuis mes débuts en pro avec l’OL" a-t-il reconnu.

Pour ce qui est des négociations au sujet de cette opération, l'ancien lyonnais admet ne pas savoir grand chose. "J’ai lu la presse comme tout le monde. Je ne sais pas ce qu’il se passe. Peut-être que mes agents sont au courant. Je suis concentré sur ma préparation athlétique pour revenir au top. J’ai lu un papier un matin, moi j’ai un an de contrat au Stade Rennais. Je ne suis au courant de pas grand-chose en toute honnêteté. Evidemment j’ai envie de rester. Ça fait deux ans que je me sens super bien au Stade Rennais. Mon année de contrat est là. Il y a un agent qui est là aussi pour écouter le club. On verra la décision du club, mais je suis concentré sur la reprise. [...] Je n’ai pas eu d’échange avec mes dirigeants, c’est un peu tôt pour tout le monde. Je me suis attaché à ce club" a-t-il confié.