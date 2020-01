Rennes - Grenier retrouve le groupe rennais !

Pour le huitième de finale de la Coupe de France face au SCO Angers, programmé mardi en début de soirée (18h30, Stade Raymond-Kopa), Julien Stéphan, l'entraîneur du Stade Rennais, a convoqué un groupe de dix-huit joueurs. Le technicien breton enregistre le grand retour de blessure de Clément Grenier, enfin remis de son pépin au mollet et qui fête sa première apparition de l'année dans le groupe des Rouge-et-Noir. Absent à Nice, Benjamin Bourigeaud fait également son retour. Comme Damien Da Silva et Hamari Traoré, qui en ont terminé avec leurs suspensions. Jérémy Morel et Gerzino Nyamsi, touchés face au Gym, sont absents.

LE GROUPE DU SRFC

E.Mendy, Salin - Ha.Traoré, Boey, Gnagnon, Da Silva, Gélin, Maouassa - Camavinga, Léa-Siliki, Grenier, Bourigeaud, Gboho, Tait - Del Castillo, Raphinha, Hunou, M.Niang.