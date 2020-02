Rennes - Grenier sur le retour

Le retour à la compétition se rapproche pour Clément Grenier. Blessé avant la trêve hivernale en décembre dernier, le milieu rennais avait retrouvé les terrains le 28 janvier dernier à l'occasion des 8es de finale de la Coupe de France face à Angers. Toutefois, l'ancien lyonnais s'était blessé à la cuisse lors de cette rencontre et avait dû retourner à l'infirmerie immédiatement après l'avoir quittée.

Presque un mois plus tard, Grenier va mieux et a repris l'entraînement avec ballon. Dans une vidéo publiée sur Twitter et relayée par le club, il confie qu'il sera "bientôt de retour dans le groupe". Une bonne nouvelle le club qui est actuellement à la lutte pour une qualification en Ligue des Champions.