Rennes - Guirassy pense au Bleus

Depuis son arrivée à Rennes cet été pour environ 15 millions d'euros, Serhou Guirassy ne cesse de surprendre sur ce début de saison. Auteur de 3 buts en 5 rencontres, l'ancien joueur d'Amiens a pour l'instant réussi à faire oublier M'Baye Niang. Alors qu'il s'apprête à découvrir la Ligue des champions, l'attaquant de 24 ans se surprend à déjà rêver de l'Equipe de France.

"Bien sûr, c’est un objectif dans un coin de ma tête. On sait que ça passe par de bonnes performances en club, et là, cette saison, par la Ligue des champions. Mais en tout cas, oui, je vais me donner les moyens pour, ça c’est sûr" a déclaré l'Arlésien dans un entretien à L'Equipe.