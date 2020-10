Rennes - Guirassy regrette le match nul face à Krasnodar

Le Stade Rennais disputait son premier match de Ligue des Champions hier soir, face à Krasnodar (1-1). Les hommes de Julien Stéphan vont apprendre de cette rencontre, qui pour la plupart, découvrent la plus prestigieuse des compétitions européennes. C'est notamment le cas de Sehrou Guirassy (24 ans) , le seul buteur rennais hier, qui s'est exprimé après le match.

"Premièrement, on a fait un bon match. Après, c'est la Ligue des champions. On sait que ça paye cash. On a marqué, mais après, on s'est déconcentrés, et ça a payé cash. On a eu des opportunités derrière mais on n'a pas été assez tueurs. C'est ce qui fait la différence, en Ligue des Champions" a annoncé l'attaquant rennais.