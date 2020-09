Officiel - Hamari Traoré prolonge à Rennes jusqu'en 2023

Arrivé en 2017 au Stade Rennais en provenance de Reims, Hamari Traoré (28 ans) s'est installé comme un joueur clé du système de Julien Stéphan, son entraîneur. Et c'est donc dans cette logique que le latéral malien, auteur de 1 but et 5 passes décisives en 37 matchs, a prolongé son contrat jusqu'en 2023.

"Cette prolongation s'inscrit dans la continuité de mon aventure ici", a indiqué l'intéressé au site officiel des Rouge et Noir. "La réflexion a été longue, tout le monde était impatient. J'ai bien réfléchi et j'ai choisi de rester à Rennes. J'espère continuer à grandir encore avec le club. Il y a de belles choses à faire. C'est à moi et à mes partenaires de continuer à travailler pour faire évoluer le club."