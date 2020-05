Rennes - Hamari Traoré répond à l'intérêt du PSG

Hamari Traoré a évoqué les rumeurs mercato l'envoyant du côté du Paris Saint-Germain, chez nos confrères de L'Equipe...

Auteur d'une grande saison avec le Stade Rennais, Hamari Traoré s'est fait remarquer. En effet, le latéral droit de 28 ans ne cesse de progresser en Bretagne et est devenu l'un des tous meilleurs à son poste cette saison. Solide défensivement, il dispose aussi de belles qualités offensives, à l'image de sa vitesse et sa qualité de passe (5 passes décisives en 27 matchs de L1). De quoi taper dans l'oeil du Paris Saint-Germain en vue de la saison prochaine.

Interrogé par L'Equipe ce mercredi, l'international Malien a clairement annoncé qu'il était en réflexion concernant son avenir. "Depuis mon arrivée, en 2017, je n'ai fait que grandir avec Rennes. À l'issue de ma première année, on s'est qualifié pour la Ligue Europa. Ensuite, on a remporté la Coupe de France (face au PSG, 2-2, 6-5 aux t.a.b. ndlr). Et là, nous voilà en Ligue des champions. Mais je suis dans la réflexion avec mon entourage" explique-t-il d'abord. "Pour l'instant, je le laisse voir avec mon agent (Bakari Sanogo). On verra ce qu'il propose. On verra aussi les autres offres. J'aurai ce que je mérite. On verra donc ce que je mérite".

Mais l'intérêt du PSG ne le laisse pas insensible. En effet, relancé par nos confrères sur les rumeurs l'envoyant dans la capitale, le latéral droit ne cache pas sa joie. "Ça veut dire que ce que j'ai réussi n'est pas passé inaperçu. Je suis aujourd'hui dans une situation où je dois réfléchir à tous les aspects. Avec mon agent, on a toujours procédé de la sorte. Bien sûr que Paris fait rêver. C'est un grand club. Et si un tel club s'intéresse à vous, ça signifie que vous avez fait du bon travail". Des propos qui ne devraient pas passer inaperçus du côté de Leonardo, le directeur sportif parisien.