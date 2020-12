Rennes - Hamari Traoré vient au secours de Jérémy Doku

Le Stade Rennais est dans une période compliquée depuis quelques semaines. Les Bretons ne sont jamais parvenus à s'imposer durant ce mois de novembre (4 défaites, 1 match nul) et n'ont remporté qu'un seul match sur les dix derniers. Si les raisons sont multiples, certains joueurs de Rennes ne sont tout simplement pas au niveau et plusieurs observateurs pointent du doigt les performances de Jérémy Doku. Arrivé cet été en provenance d'Anderlecht, l'ailier droit de 18 ans est la recrue la plus chère de l'histoire du club. Acheté 26 millions d'euros, l'international belge n'a toujours pas inscrit le moindre but ni délivré une seule passe décisive. Néanmoins, certains continuent de croire en le jeune espoir, comme son coéquipier Hamari Traoré.

"Il a un potentiel de fou, il a une marge de progression qui est énorme. On n’a pas eu beaucoup d’entraînements avec l’enchaînement des matches. Je pense qu’il essaye de savoir comment jouer, comment il peut combiner avec moi. C’est un jeune. Il ne faut pas oublier qu’il vient d’arriver, il faut un temps d’adaptation. Ça va venir, je sais qu’on va faire une bonne doublette et qu’on va apporter le danger sur le côté" a affirmé en conférence de presse le latéral droit rennais.