Rennes - Holveck : 'On veut bien représenter la France et la Bretagne'

Le Stade Rennais connaît ses prochains adversaires en Ligue des Champions. Il s'agit du FC Séville, de Chelsea et de Krasnodar. Le président du SRFC était au micro de la chaîne Téléfoot.

"C'est une première expérience donc on savait que le tirage nous réserverait des grandes équipes. On est contents et ambitieux. On veut bien représenter la France et la Bretagne. Quand on participe c'est pour bien y figurer. Séville a gagné l'Europa League et Chelsea a réalisé le plus gros mercato de cet été, Krasnodar sera un concurrent direct dans ce groupe. On va essayer d'aller les embêter."