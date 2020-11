Rennes - Holveck désire 'construire une relation avec l'UEFA'

Après la défaite 3-0 à Chelsea en Ligue des champions, le Stade Rennais s'est senti lésé par l'arbitrage. Dans les colonnes de Ouest-France, le président breton Nicolas Holveck s'est étendu sur le sujet, laissant penser que le manque notoriété du SRFC pourrait lui jouer des tours.

"Il faut construire une relation avec l’UEFA et cela ne se fait pas en quelques matchs. Je le répète, il faut construire une relation avec l’instance et se faire respecter, pour montrer que tu es un club qui compte. Attention, tout cela est inconscient, ce n’est pas calculé par l’UEFA. C’est quelque chose qui se fait au fur et à mesure" a insisté le président de Rennes.