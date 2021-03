Rennes - Holveck et Maurice expliquent le départ surprise de Julien Stéphan

Julien Stéphan n'est plus l'entraîneur du Stade Rennais. Le technicien breton a posé sa démission durant le week-end, à la surprise générale de Nicolas Holveck, le Président et de Florian Maurice, le directeur sportif.

À Rennes, les dirigeants sont sous le choc. Après la défaite face à Nice vendredi (1-2), Julien Stéphan a posé sa démission sur le bureau de Nicolas Holveck durant le week-end. Une décision qui a surpris le Président breton, même si le coach reste sur un très mauvais début d'année 2021 avec une seule victoire. En conférence de presse ce lundi, Holveck a raconté le déroulement de ce week-end décisif dans l'avenir de Julien Stéphan.

"C'est assez simple. Après le match de vendredi et les conférences de presse, on a échangé avec Julien, qui a commencé à nous faire part de sa réflexion. C'était trop chaud après le match pour une discussion vraiment saine. On s'est donné rendez vous dans la suite du week-end. Et Julien nous a confirmé qu'il ne se sentait plus capable de donner la force nécessaire au groupe pour continuer à avancer et à chercher les objectifs. Il a toujours dit qu'il mettrait l'institution en premier et qu'il préférait ne pas mettre en danger l'institution. Ça a commencé vendredi, ça a continué samedi, on a échangé de manière permanente. (...) On sait que ce métier est extrêmement dur. Il a un degré d'exigence incroyable. Il ne voulait pas mettre le club en danger. Il pensait que c'était mieux sans lui. On a essayé de le convaincre. (…) C'était impossible de le faire changer d'avis" explique le Président.

"Il ne veut ne aucun cas être un problème pour le Stade Rennais"

Pourtant, Julien Stéphan n'était pas en danger, loin de là. "C'est une décision très lourde pour lui-même. J'imagine qu'il avait bien pesé les éléments avant. Il a montré qu'il avait cette force de caractère. Quand il vous donne cette décision, pour le faire changer d'avis, c'est impossible. Je pense que c'était mûrement réfléchi en lui. Il était intimement convaincu qu'il n'était plus l'homme de la situation pour le Stade Rennais. Ça fait 10 ans qu'il est au Stade Rennais. Il s'identifie au Stade Rennais. Il ne veut en aucun cas être un problème pour le Stade Rennais. Je ne suis pas d'accord avec son analyse mais il est déterminé".

Florian Maurice, le directeur sportif, a également réagi au départ de son entraîneur. "La réaction des joueurs est un peu comme la nôtre. C'est surprenant, soudain. On ne s'attendait vraiment pas à ça. On n'avait pas imaginé cette décision-là il y a quelques jours. Les joueurs étaient un peu surpris. Après, ce sont des professionnels, certains l'ont déjà vécu. Ils ont une carrière à faire, une saison à terminer, ils doivent s'adapter, on doit s'adapter. C'est une décision qu'il a prise dans le week-end. On a tout fait pour le dissuader de prendre cette décision. On était parti pour faire un bout de chemin ensemble. Il ne l'avait pas prise avant". Rennes va devoir prendre quelques jours de réflexion pour trouver le nouvel entraîneur du projet.