Rennes - Holveck raconte les dessous de son arrivée au club

Le 18 mars dernier, après plusieurs semaines de bruit dans la presse, le Stade Rennais a officialisé l'arrivée de Nicolas Holveck (48 ans) pour occuper le poste de président et succéder à Olivier Létang. Au cours d'un entretien accordé ce dimanche à L'Est Républicain, l'ancien directeur général adjoint de l'AS Monaco a raconté les coulisses de sa nomination à la tête du club breton.

"J'avais pris la décision de partir de Monaco. J'avais déjà une autre offre et puis j'ai eu ce rendez-vous formidable d'une heure et demie avec Pinault père et fils (les propriétaires du club). Là, je me suis dit : 'J'espère que je vais être choisi' J'ai eu cette chance et j'en suis très fier" a-t-il expliqué. A l'heure actuelle, il est confiné à la Turbie avec sa famille.